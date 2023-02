Giovanili dell’universo Magnolia, gare senza soluzione di continuità

Procede senza soluzione di continuità il percorso delle formazioni giovanili dell’universo Magnolia tra gare su più fronti.

Under 17 femminile. Prosegue il percorso netto della formazione under 17 che si è imposta anche a Pescara in casa della Yale per 102-41.

Under 15 femminile. Successo anche per il team under 15 che ha superato per 80-39 la Magic Chieti in quello che è il percorso di avvicinamento al big match con Lanciano.

Under 14 femminile. Nelle prossime ore inizieranno il loro percorso anche le ragazze dell’under 14 che saranno ospiti del Gio Ortona.

Under 19 maschile. Per il team di under 19 targato Ennebici si sono registrati i successi su Spoltore a Vazzieri (73-49) in una gara molto combattuta al di là di quanto dica il punteggio e quello a Pineto per 79-56 in un match in cui a parte un po’ l’avvio i campobassani hanno sempre condotto la contesa.

Under 17 maschile. Successo a Castel di Sangro per 80-25 per l’ensemble di under 17 della Ennebici. Avvio sotto tono poi, dopo l’intervallo lungo, il cambio di passo ed il successo finale con ora attesa della composizione del girone finale.

Under 15 maschile. L’avvio del girone di classificazione porta con sé un successo della Cestistica Campobasso per 54-31 contro il Vivavilla di Francavilla nello scenario di Vazzieri con buoni riscontri «e qualche canestro di troppo sbagliato da sotto», come afferma coach Ladomorzi.

Under 14 maschile. Per il team della Cestistica arriva un secco stop 59-41 a Venafro con due break secchi dei venafrani in avvio e dopo l’intervallo lungo.

Under 13 maschile. Il gruppo della Cestistica affidato a Mario Greco si impone 93-17 a Castel di Sangro in casa del team In Movimento, confermando le buone impressioni emerse nei confronti precedenti.