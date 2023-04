Giovani talenti in gara, nel Concorso Nazionale di Musica d’Insieme e per Solisti

Il 22 aprile 2023, nella prestigiosa location del Teatro Savoia di Campobasso, si terrà la quindicesima edizione dello storico Concorso Nazionale di musica d’insieme e solisti per Scuole Primarie e Secondarie, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” di Campobasso, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, della Regione Molise, del Consiglio Regionale del Molise, della Provincia di Campobasso, del Comune di Campobasso, dell’Università degli Studi del Molise, della Camera di Commercio di Campobasso e del Lions Club di Campobasso.

Il Teatro Savoia farà da cornice alle esibizioni dei giovani talenti, dei cori e delle orchestre in gara, agli alunni che la Commissione giudicatrice del Concorso, composta da pregevoli DOCENTI del Liceo Musicale e dei Conservatori di Musica in Italia, avrà decretato quali vincitori del primo premio assoluto di ogni categoria.

Lo scopo del Concorso è quello di diffondere la cultura musicale e motivare i giovani alla pratica strumentale e vocale, sia solistica che d’insieme.

Nella giornata del 14 aprile 2023, alle ore 10,30 presso l’aula magna della sede dell’Istituto in via Giovannitti, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.