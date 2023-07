Giovani studenti tedeschi a Roccavivara per un progetto di ricerca dell’Università di Munster

Il tema del progetto dell’Università di Munster mira a comprendere come sia possibile conciliare le risorse territoriali con quelle umane e sociali. Gli studenti, guidati da un antropologo e una docente di Geografia economica di Munster, visiteranno aziende e realtà produttive nel territorio e, soprattutto, vivranno le esperienze quotidiane e raccoglieranno le testimonianze dei residenti locali

L’Associazione culturale “Notti Mediterranee” di Roccavivara ha preso parte a un progetto di ricerca dell’Università di Munster in Germania, il cui tema è “Reimmaginare l’economia”. Questo progetto prevede la partecipazione di giovani studenti e studentesse tedeschi a Roccavivara per un periodo di 10 giorni, dal 21 al 31 luglio.

La presenza di questi giovani studenti rappresenta un’esperienza culturale significativa per la comunità di Roccavivara, che si augura di poter partecipare alle esperienze quotidiane di questi giovani durante il loro soggiorno nel paese. La guida di questo gruppo di giovani è affidata alla professoressa Sarah Sippel dell’Università di Munster.

Per rendere l’esperienza ancora più intensa e per favorire l’instaurarsi di rapporti di amicizia, alcuni cittadini di Roccavivara hanno accolto gli studenti tedeschi nelle loro case per l’intera durata del seminario.

L’iniziativa è ritenuta di notevole importanza sia dal punto di vista culturale che sociale, e la comunità di Roccavivara è entusiasta di partecipare a questa esperienza umana, sociale e didattica, poiché ritiene che contribuirà alla costruzione di una cittadinanza europea sempre più consolidata. Credono che dalle piccole azioni e dalle esperienze come questa possano nascere grandi opportunità che favoriscono l’acquisizione di sapere e conoscenza, e fungono da baluardi contro le discriminazioni e l’intolleranza.

Il tema del progetto dell’Università di Munster mira a comprendere come sia possibile conciliare le risorse territoriali con quelle umane e sociali. Gli studenti, guidati da un antropologo e una docente di Geografia economica di Munster, visiteranno aziende e realtà produttive nel territorio e, soprattutto, vivranno le esperienze quotidiane e raccoglieranno le testimonianze dei residenti locali.

In sintesi, questa iniziativa offre un’occasione unica di scambio culturale e di arricchimento reciproco tra la comunità di Roccavivara e gli studenti tedeschi, aprendo nuove prospettive e stimolando la crescita e lo sviluppo sia individuale che collettivo.