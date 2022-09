Giovani sempre meno informati sulla politica, cosa non ha funzionato in questa campagna elettorale?

L’assenza di politiche e temi di interessi per gli under 35 e la difficoltà a tornare nelle città di origine per votare tra le cause del forte astensionismo che si prevede

di Giusy Spadanuda

Poche ore ci dividono dalle elezioni politiche 2022 e a campagna elettorale conclusa un grande punto interrogativo resta sui giovani. Complici la crisi energetica che non sembra rallentare e un’inflazione salita al 6,8%, le preferenze politiche degli italiani sembrano essere cambiate. Le proposte del ritorno al nucleare si scontrano con i programmi di crescita dell’energia pulita e l’idea della flat tax viene smontata dalla convinzione di ispessire il proporzionale. Il voto non rispecchierà del tutto il rapporto di fiducia costruito negli anni verso il candidato, ma potrà essere dettato da una preferenza per il programma politico illustrato nella speranza che il rappresentate possa porre tempestivo rimedio alla situazione emergenziale. Inoltre diventa sempre più complicata l’operazione di standardizzazione del voto. Le fasce di popolazione sono ormai mescolate nelle loro preferenze e caratteristiche e non è più semplice definire quale classe popolare votare chi. In particolare per gli under 35, la categoria che più di altre ha perso o mai provato interesse nei confronti della politica, le prossime elezioni segneranno il maggior numero di astensionismo mai visto. A nulla quindi sembrerebbero valsi i tentativi dei politici di sbarcare sulle piattaforme social e i dati allarmanti sull’affluenza degli under 35 registrati nel 2018, poco meno del 55%, potrebbero ripetersi.

Secondo l’Istat, la classe d’età che si documenta di più sulla politica è quella dei 55-64 anni e i 60-64 anni sono quelli che ascoltano ben più volentieri i dibattiti politici in tv. In Molise coloro che si informano sulle novità dello scenario politico sono il 27% su una media nazionale del 29,2%, mentre i corregionali che dichiarano di non avere nessun interesse alla vita politica sono il 29,4% sopra la media italiana di 4,4 punti. Tra questi coloro che posseggono un basso titolo di studio sono la maggioranza. Pare infatti che più il titolo di studio sia alto, più si è propensi ad ascoltare dibattiti e a partecipare a cortei, meno a finanziare i partiti politici, e così anche per l’età man mano che cresce. Tra il 2020 e il 2021 inoltre i giovani tra i 25 e i 34 anni che si interessano alla politica sono diminuiti e il trend non sembra migliorare nel 2022, e nonostante la prossima domenica i 18enni potranno votare anche per il Senato e non più solo per la Camera, si teme una bassa affluenza dell’elettorato giovane e un carente interessamento ai risultati delle urne. Ci si domanda quindi cosa abbiano sbagliato i politici in questa campagna elettorale. Si è convinti che i giovani costituiscano una fascia compatta con le stesse necessità e le stesse ideologie, ma non è così e proposte sulla transizione ecologica e buoni propositi per la riforma dell’istruzione forse non bastano. C’è bisogno di concretezza e un primo passo potrebbe essere modificare le procedure di voto per i tantissimi fuori sede. Nel 2019 il 12% degli studenti lasciava il Molise per motivi legati allo studio universitario e i lavoratori fuori regione crescono sempre di più. Numeri altissimi di cittadini che si trasformano in non voti e che purtroppo non si sentono tutelati nel loro diritto al voto come in quello al lavoro.

Una politica che salvaguardi gli imprenditori di domani, che agevoli una formazione professionale, che ridia dignità ai lavoratori dipendenti con contratti meno flessibili, che informi sulle problematiche ambientali, che permetta l’accesso allo studio in maniera indiscriminata e aumenti i fondi alle università e alla ricerca. Questa è la politica che i giovani chiedono e forse è proprio per la mancanza di tali temi nei programmi politici che non voteranno domenica. L’ulteriore rischio è che chi voterà potrebbe non essere pienamente convinto della sua scelta e il voto “a caso” potrebbe non essere una residua percentuale.