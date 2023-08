“Giovani, ribelli e sognatori”: presentazione del libro di Italo Di Sabato

Una generazione che aspirava alla rivoluzione negli anni ’80. Appuntamento venerdì 18 agosto a Montecilfone

Venerdì 18 agosto alle ore 18,30 nella splendida cornice di bosco Corundoli a Montecilfone presso il “Chiosco nel bosco” presentazione del libro edito da Casa del Popolo Campobasso e a cura di Italo Di Sabato “Giovani, ribelli e sognatori. Una generazione non raccontata che sognava la rivoluzione negli anni ‘80”

Il libro è una narrazione corale, che ripercorre un intreccio di memorie nell’impegno, nella passione politica. Una rivisitazione degli anni Ottanta, non soltanto anni di restaurazione ma anche di resistenze sociali e politiche, sul fronte antimilitarista, ambientalista, contro le carceri, per i diritti e per il bene comune. Una rivisitazione importante dentro le vicende di una generazione ribelle, capace di tenersi lontana dagli ultimi scampoli del brigatismo, dall’eroina, dal disimpegno e dal potere democristiano e del PCI. Una narrazione dove in tanti possono vedersi, ritrovarsi, sia nelle esperienze, sia nel carico di emotività.