Pochi fondi e giovani disinteressati a impegnarsi per manifestazioni e spettacoli degne di un capoluogo di provincia. In questo modo la pro loco di Isernia rischia seriamente di scomparire. Questo il grido d’allarme lanciato da Michele Freda, presidente della Pro loco di Isernia che ha voluto lanciare un appello alle nuove generazioni affinché si attivino per salvare il sodalizio.