Giovani Coldiretti: il 7 settembre la premiazione dei vincitori regionali dell’Oscar Green 2022

Si terrà mercoledì 7 settembre, a partire dalle ore 16.30, nella splendida cornice del centro meeting Coriolis di Ripalimosani, la premiazione dei vincitori della selezione regionale del premio Oscar Green 2022. “Riprendiamoci il futuro”, questo lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno i cui vincitori, provenienti da tutte le regioni italiane, parteciperanno alla selezione nazionale che si terrà in autunno a Roma.

Promosso da Coldiretti Giovani Impresa, l’Oscar Green, è il premio che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è dunque promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori. Come sempre, nello spirito del concorso, saranno premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione.

Parteciperanno, oltre al Delegato Confederale e al Direttore regionale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli e Aniello Ascolese, anche la Delegata nazionale ed il Segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati e Stefano Leporati.

L’evento si aprirà con i saluti del Direttore Ascolese, seguiti da quelli del Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e del Segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Stefano Leporati.

Interverranno poi: Nicola Cavaliere, Assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Spina, Presidente della Camera di Commercio del Molise; Fabio Cordella, Direttore generale dell’azienda agricola “Fattoria Di Vaira”, Maria Antonietta Paladino, titolare dell’azienda agricola “Paladino”, Mario Di Geronimo, Delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa; e Veronica Barbati, Delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa. Farà sintesi degli interventi il Delegato Confederale Giuseppe Spinelli.

A moderare l’incontro sarà Cesare Scalabrino, responsabile comunicazione di Coldiretti Molise.