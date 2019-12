Giovani agricoltori, ci sono esenzioni del canone del suolo agricolo

La buona notizia data dalla Coldiretti Molise

I giovani imprenditori agricoli molisani, con un’età inferiore ai 40 anni, saranno esentati dal pagare il canone per l’utilizzo di suolo tratturale a scopo agricolo. L’esenzione, che avrà una durata di 24 mesi, è stata disposta con deliberazione di Giunta Regionale, che ha aggiornato le tariffe relative ai canoni dovuti per l’utilizzo e l’occupazione dei suoi tratturali della regione Molise. L’esenzione, di cui potranno beneficiare i giovani imprenditori agricoli iscritti all’INPS, accoglie una precisa richiesta formulata dalla Coldiretti Molise all’Assessore al Demanio Regionale, Vincenzo Niro, che, ravvisandone l’utilità e condividendone il principio, ha portato la proposta in Giunta chiedendone ed ottenendone l’approvazione. Soddisfatto il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, che ha sottolineato «come tale agevolazione costituisce un supporto concreto all’attività di impresa dei giovani che scelgono di impegnarsi nell’agricoltura e nell’allevamento restando in regione». Con l’entrata in vigore dei nuovi canoni si sbloccheranno inoltre le procedure per i rinnovi delle nuove concessioni che, ad oggi sono, solo per lo sfalcio d’erba ed il pascolo. «L’auspicio – ha concluso Ascolese – è che a breve il suolo tratturale in concessione possa essere utilizzato nuovamente, come avvenuto fino al 2012, anche per le colture agrarie rientranti nella tipologia dei seminativi».