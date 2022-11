Giovane venafrano indagato per l’omicidio stradale di Colli a Volturno

I carabinieri denunciano anche il conducente dell’auto pirata che aveva investito un anziano: il conducente si è presentato spontaneamente in caserma

Quando il destino intreccia le sue trame, può succedere di tutto. Proprio quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, quando ci sono stati due investimenti di pedoni, a Colli a Volturno e a Venafro. Il primo, mortale, ad opera di un motociclista che è scappato via, il secondo, causato da una macchina che ha investito un anziano pedone, ferendolo e fuggendo senza fermarsi.

I carabinieri della stazione di Colli e del comando di Venafro, coordinati dalla procura di Isernia, hanno rapidamente individuato, grazie a testimonianze ed immagini delle telecamere di sorveglianza, l’autore dell’investimento mortale, già indagato per omicidio stradale. I militari hanno messo sotto sequestro la sua moto, che presenta evidenti segni di incidente. Infatti, stando alla prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane motociclista stava scendendo da Castel di Sangro insieme al padre, su due moto diverse. All’altezza del distributore Agip di Colli, avrebbe investito e ferito mortalmente Paolo Marchesani, finendo anche a terra dopo l’urto. Ma, invece di prestare soccorso, il giovane motociclista è risalito in sella e si è allontanato con il padre. Ora anche quest’ultimo potrebbe essere denunciato per omissione di soccorso. Intanto, l’indagato dovrebbe anche nominare in queste ore un suo perito per assistere all’autopsia disposta dalla magistrature e in programma al Cardarelli di Campobasso, dove Marchesani è morto.

Sempre i Carabinieri hanno anche denunciato per lesioni e omissione di soccorso il conducente dell’auto che domenica pomeriggio aveva investito a Venafro un anziano di fronte ad Acqua e Sapone. L’automobilista, abbastanza vanti con gli anni, ieri sera si è autodenunciato presso la caserma dei carabinieri, addossandosi la piena responsabilità dell’accaduto.