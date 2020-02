Giovane uomo si toglie la vita, choc in paese

Lasciarsi morire a 30 anni, perché il mal di vivere aveva ormai preso il sopravvento. Accade ancora, accade in Molise, a Frosolone, cittadina sotto choc che non sa spiegarsi il senso del gesto insano di quel giovane uomo che ora fa piombare nel dolore più profondo la famiglia e tutti coloro che gli hanno voluto bene. Un ragazzo come tanti, un lavoro e tante aspettative. Purtroppo oggi lo hanno ritrovato privo di vita nella sua abitazione. E sulla volontarietà del gesto pare non vi siano dubbi.