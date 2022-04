Giovane ubriaco infastidisce i clienti di un negozio e aggredisce i carabinieri: arrestato

Nello scorso weekend, nell’area intorno a Campobasso, ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza

Un giovane, in evidente stato di ubriachezza, ha infastidito i clienti di un’attività commerciale a Campobasso e poi si è scagliato contro i carabinieri che erano intervenuti sul posto. I militari lo hanno bloccato a fatica e condotto in caserma dove è stato arrestato e condotto in carcere.

Inoltre, sempre da parte dei carabinieri, una persona tratta in stato di arresto per resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale; cinque persone denunciate in stato di ebbrezza alla guida di autoveicoli, un’altra per guida con patente revocata, nonché due giovani segnalati alla locale Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente con sette contravvenzioni al Codice della Strada e ritirate 5 patenti di guida.