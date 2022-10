Giovane team di professionisti molisani protagonista alla fiera internazionale Ecomondo di Rimini

Un giovane team di professionisti, tutti molisani, sarà protagonista a Rimini nel corso della nuova edizione di Ecomondo, la fiera internazionale ed evento di riferimento per la transizione ecologica che si terrà dall’8 all’11 novembre 2022 a Rimini. A guidarli è Gaetano Ricci, imprenditore del settore dei servizi. Insieme a lui ci sono Francesca Miozzi, consulente ambientale; Domenico Manzo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Raffaella Vitulli, dottoressa in ingegneria ambientale e della sicurezza ed Elisa Zarrelli, responsabile comunicazione e formazione. Il gruppo si occupa di formare e preparare responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti, ma anche altri operatori del settore ambientale. Attraverso le modalità di erogazione dei corsi (in presenza, webinar o in modalità e-learning), sarà possibile, per chiunque voglia intraprendere questa strada, formarsi e tenersi sempre aggiornato, grazie al contributo dei docenti, provenienti da tutta Italia, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze ventennali.