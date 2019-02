Giovane pusher beccato con la droga in pieno centro dalla Volante, arrestato

CAMPOBASSO

Pensava di farla franca il giovane extracomunitario che nel pomeriggio di oggi, sabato 9 febbraio, è stato beccato in via Garibaldi con addosso circa 300 grammi di marijuana pronta per lo spaccio. Il ragazzo, giunto nel capoluogo in treno, è stato bloccato dalla Squadra Volante della Polizia mentre percorreva una delle vie del centro città. Ad insospettire gli agenti alcuni cenni di nervosismo manifestati dal giovane pusher che cercava di sfuggire agli sguardi degli operatori presenti in zona per un giro di ricognizione sul territorio. Bloccato e opportunamente perquisito è stato, infatti, trovato con la droga.

Il migrante è stato quindi fermato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l’arresto. A seguire, il trasferimento presso la Casa Circondariale di via Cavour. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.