Giovane molisano beccato in possesso di droga ad Ancona, segnalato dalla Polizia

Nel corso di alcuni controlli nel marchigiano effettuati nelle ultime 24 ore della Polizia di Stato di Ancona. In particolare, una cinquantina di agenti tra Volanti, Squadra Mobile della Questura di Ancona il Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche e le Unità Cinofile antidroga, hanno setacciato il territorio soprattutto nelle zone più a rischio con controlli mirati a luoghi di aggregazione come mercati, piazze, locali ed esercizi pubblici ecc.. al fine di contrastare i reati in generale ed in particolare quelli contro il patrimonio ed il traffico di droga.

Nel corso delle attività di controllo gli agenti hanno fermato anche un molisano domiciliato ad Ancona. In Piazza Rosselli, intorno alle 14.30 circa, il giovane è stato notato dagli operatori mentre attraversava il piazzale con una certa fretta. Visti i precedenti per stupefacenti a suo carico, gli agenti lo hanno perquisito rinvenendo in una tasca dei pantaloni, una dose di eroina del peso di mezzo grammo. Il 22enne è stato così segnalato per possesso di droga.