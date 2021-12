Giovane molisano “Alfiere della Repubblica”. “Sono emozionatissimo”

Questa mattina 14 dicembre la consegna delle onorificenze in presenza davanti al Presidente della Repubblica. La prima reazione di Alessio Manfredi Selvaggi: “Grazie Presidente per questo prestigioso riconoscimento”

C’è anche Alessio Manfredi Selvaggi, studente molisano di 16 anni, tra i 30 giovani insigniti dal Presidente Mattarella con l’Attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica“. Questa mattina 14 dicembre la consegna delle onorificenze in presenza davanti al Presidente della Repubblica al quale ha detto: “Sono ancora emozionatissimo. Grazie Presidente per questo prestigioso riconoscimento di Alfiere della Repubblica”.



Alessio, iscritto alla terza A (indirizzo economia del turismo) dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Pilla” di Campobasso, ha ricevuto il riconoscimento insieme ai giovani italiani che nel 2021 si sono distinti per “l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia”.



“I casi scelti sono emblematici di comportamenti da incoraggiare – spiega la nota della Presidenza della Repubblica – componendo un mosaico di virtù civiche espresse dai giovani durante questo lungo e difficile periodo”.

Di seguito la scheda e la motivazione espressa dal Capo dello Stato:



“Alessio Manfredi Selvaggi, 22/03/2005, residente a Campobasso – Per la testimonianza, offerta anche attraverso testi scritti, sul valore irrinunciabile e positivo delle diversità. Grazie alle sue abilità al computer ha anche aiutato a cogliere aspetti positivi nella didattica a distanza.

A 15 anni Alessio ha vinto il premio letterario intitolato allo scrittore molisano Michele Buldrini (sezione Scuola), per un testo dal titolo “Diverso da chi”.



Un inno al valore della diversità e una contestazione di ogni forma di discriminazione. “Nessuno – ha scritto – può decidere chi è diverso e chi no e da che cosa”.

Alessio ha la sindrome di down ma è anche un nativo digitale, e al computer ci sa fare, come, e talvolta, più dei suoi compagni.



Frequenta l’Istituto tecnico ed è uno studente impegnato. In tempo di didattica a distanza, si è segnalato per aver dato testimonianza dell’esperienza, dal suo punto di vista positiva, della didattica a distanza: “Deve recuperare chi non studia, – così si è espresso Alessio commentando le critiche alla Didattica a distanza – non chi come me e tanti altri studenti impara e studia lo stesso e si fa sei ore di DAD con educazione e attenzione!! Io sono autonomo davanti al computer, più che a scuola in presenza”.



La sua è una prospettiva che fa riflettere e può aiutare a considerare aspetti della didattica a distanza che è bene non dimenticare anche ora che la scuola è tornata in presenza”.