Giovane migrante si cala in un tombino e arriva la polizia (FOTO)

Un intervento alquanto singolare quello che hanno operato gli agenti della Squadra Volante su un tratto di strada che collega la località Taverna del Cortile (alle porte di Campobasso) a Campodipietra, zona Feudo. Un automobilista di passaggio ha segnalato un giovane migrante di colore che sbucava da un tombino al lato della strada e la cosa è sembrata immediatamente strana. Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno identificato il giovane (sembra fosse in regola coi documenti di richiedenti asilo) e chiesto il motivo di quel suo comportamento. L’accertamento è proseguito per circa un’ora ma pare non abbia dato alcun esito interessante al fine investigativo.