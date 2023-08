Giovane mamma vince Harley Davidson al Baloma Bikers Festival e realizza un sogno

Mara D’Adamo si porta a casa una bellissima moto, conquistando il primo premio alla lotteria della nota manifestazione tenutasi nel fine settimana a Cercemaggiore

E’ Mara D’Adamo la fortunata vincitrice della Harley Davidson Nigthster Special messa in palio come primo premio dall’associazione socio-culturale Baloma Bikers & C. per la 19esima edizione del Baloma Bikers Festival che si è tenuto dal 4 al 6 agosto presso il Parco Santa Maria a Monte a Cercemaggiore.

Un ‘trofeo’ che ha fatto gola a tantissimi appassionati, che hanno partecipato alla lotteria – 10mila la tiratura dei biglietti – per potersi aggiudicare i vari premi previsti, tra cui anche un buono viaggio e buoni accessori legati al mondo dei motori.

Mara D’Adamo, 39 anni, fisioterapista e madre di due figli, ha ottenuto quello più ambito, realizzando un vero sogno. Amante delle moto, da tempo sperava con tutto il cuore di avere un modello tutto suo, da conservare con cura e utilizzare per innumerevoli viaggi, anche in compagnia con gli altri bikers, tra fantastici paesaggi italiani e non solo, partecipando a raduni e manifestazioni. I costi importanti avrebbero potuto rendere vani i sacrifici per permettersi nel tempo di realizzare questo sogno nel cassetto. Ma la partecipazione al concorso, vissuta come un gioco per puro spirito di divertimento, grazie all’opportunità data dall’associazione e al cosiddetto bacio della fortuna, le ha permesso di trasformare la fantasia in realtà.

La manifestazione, all’insegna del rock, ha visto un ricco programma di eventi che hanno regalato una grande festa agli amanti dei motori. Nel fine settimana si sono susseguiti sul palco i leggendari Animals and Friends, gli Atomic Rooster e i Nazareth. Aggregazione, musica, passioni comuni hanno tenuto insieme un appuntamento che mancava da cinque anni e che si dimostra un punto fermo locale legato ai motori e al mondo rock, da coltivare e mantenere nel tempo.