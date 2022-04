Giovane madre muore sull’A14: lascia 3 figli ed il marito di Termoli

Un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 13 aprile 2022 sull’A14, precisamente nel tratto autostradale sud al km 304 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è costato la vita ad una giovane mamma di 41 anni.

La donna, Pamela Paolini, originaria delle Marche, lascia tre figli ed il marito di Termoli. Una tragedia che si è consumata intorno alle 8.30 del mattino, all’inizio di una coda in A14 in prossimità di un cantiere. L’auto della 41enne ha tamponato un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia e i vigili del fuoco di Ascoli Piceno.

Purtroppo il violento impatto non ha lasciato scampo alla giovane donna ed i soccorsi, all’arrivo sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Pamela.

Foto Ansa