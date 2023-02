Giovane investita e uccisa, pena ridotta in Appello per il conducente dell’auto

E’ stata ridotta a 1 anno e dieci mesi la condanna a carico di un 29enne di Baranello che, la notte di Natale del 2019, investì a Vinchiaturo con la sua auto una donna di 35 anni la quale, purtroppo, per le gravi ferite riportate non sopravvisse all’impatto. Il cuore di Nicoletta Valente, parrucchiera originaria di San Giuliano del Sannio, smise di battere in ospedale dopo un giorno di agonia.



La riduzione della pena a carico dell’imputato è stata decisa ieri in Corte d’Appello a Campobasso. Il giovane in primo grado era stato condannato a 2 anni e 8 mesi: l’accusa fu di omicidio stradale.