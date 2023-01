Giovane ‘illusionista’ molisano alla ribalta nazionale da Fiorello su Rai Due

Andrea Geminiano, molisano di Termoli, 18 anni, ospite nello spin off del celebre conduttore

Ieri mattina (26 gennaio), il giovane Andrea Geminiano, molisano di Termoli, di soli 18 anni, che abbiamo visto precedentemente esibirsi insieme ai suoi due coetanei (Giorgio Andolfatto ed Elettra Tercon del reality Voglio Essere un Mago) a Firenze, prima questa estate con le attrici Sandra Milo e Margherita Fumero, e poi questo dicembre nel Teatro di Cestello (Sempre Firenze) nel loro spettacolo dal titolo: “70 minuti sospesi nei sogni”, è stato ospite nello spin off di Fiorello di Rai 2.

La puntata si potrà rivedere in replica su RaiPlay e sui suoi profili social. Parlando di social, nei giorni scorsi, abbiamo visto sui suoi profili, che il giovane Andrea Geminiano, subito dopo aver registrato il 10 Gennaio a Roma il programma per la Rai, è dovuto scappare a Milano per registrare un nuovo programma televisivo che andrà in onda in Tv Nazionale, di cui però ancora non si può parlare. L’unica cosa certa al momento, è che questo ragazzo non sta mollando, e passo dopo passo sta raggiungendo diversi traguardi.

A partire dall’incontro con il Grande maestro della magia, Silvan, all’incontro con le attrici internazionali Sandra Milo e Margherita Fumero, fino a sbarcare sui diversi programmi televisivi di: Boom Channel, Amazon Tv, Tim Vision, Rai, RaiPlay.