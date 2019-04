Giovane disperso, ricerche sospese: è rientrato a casa

CAMPOBASSO

Ore d’ansia nelle campagne di Mirabello Sannitico dove dal primo pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile, sono scattate le ricerche di un ragazzo di 25 anni che, inspiegabilmente, non sarebbe tornato a casa. La preoccupazione dei genitori si è trasformata in una segnalazione di scomparsa fatta ai Carabinieri, anche se per il momento non è escluso l’allontanamento volontario. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi alla quale stanno prendendo parte gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), i vigili del fuoco di Campobasso e i Carabinieri.

AGGIORNAMENTI



(ORE 20,48) Seguono aggiornamenti sulla scomparsa del 25enne, originario di matrice, ma residente a Mirabello Sannitico con la famiglia e che dal pomeriggio di oggi aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane, infatti, è rientrato a casa autonomamente. Intanto, la macchina dei soccorsi si era avviata. Mobilitate intanto le forze del soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco. Proprio al momento dell’avvio delle ricerche è giunta la notizia del rientro a casa del 25enne.

FOTO DI ARCHIVIO