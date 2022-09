Probabilmente per un malore improvviso, Luca Mignogna, 39 anni, è stato ritrovato privo di vita nella cucina di un noto ristorante del capoluogo regionale. L’uomo, molto conosciuto e ben voluto da tutti, sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio, lascia la moglie e due bambini. La tragica notizia si è diffusa subito in città lasciando tutti sgomenti.