Giovane baritono molisano sul prestigioso palco di Lugano

Grande successo per Enrico Di Geronimo di scena sul palco del Luc di Lugano. Il giovane baritono di Rionero Sannitico è stato protagonista dell’opera ‘Pulcinella’ di Igor Stravinskij. Enormi le emozioni trasmesse e molto apprezzata l’esibizione dell’artista, che per via del Covid era fermo da oltre un anno. Ciò che è mancato di certo, in un concerto comunque molto seguito e trasmesso dalla radiotelevisione svizzera, è stato sicuramente il pubblico. Numerosi i ruoli ricoperti dall’artista molisano in questi anni e altrettanti i teatri in cui si è esibito. Il concerto di Lugano rappresenta però un nuovo inizio per Enrico dopo quasi un anno di stop forzato a causa della pandemia, con nuovi progetti all’orizzonte.