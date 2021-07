Giovane alla guida con uno spinello: denunciato dai Carabinieri

Sempre alta l’attenzione dei Carabinieri nei servizi di controllo del territorio in Altomolise. Proprio nel corso dei controlli svolti da numerose pattuglie delle Stazioni e della Radiomobile della Compagnia di Agnone, un giovane del posto è stato segnalato per uso personale e denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il giovane alla vista degli uomini in divisa, poco prima che questi gli intimassero l’alt, ha gettato repentinamente qualcosa dal finestrino. Gesto che non è sfuggito ai Carabinieri che hanno fermato il giovane e rinvenuto una sigaretta artigianale, addizionata con dell’Hashish, proprio nelle immediate vicinanze dell’autovettura. A nulla è servito il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed immediate le conseguenze: oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia, per l’uomo si prevede il ritiro della patente per un lungo periodo.