Giovancarmine Mancini: «Dare una risposta agli imprenditori in difficoltà»

«Signor Sindaco di Isernia – si legge in una nota a firma di Giovancarmine Mancini, vice presidente del consiglio comunale di Isernia – il nostro impegno in questo momento è quello di dare una risposta immediata ed efficace ai tanti imprenditori in difficoltà e individuare idonee soluzioni alle problematiche che sta vivendo la nostra Comunità soprattutto nel settore del commercio, dell’artigianato e, più nello specifico, delle attività di ristoranti e bar. Il nostro sforzo è quindi massimo per cercare di ottenere opportune agevolazioni, fiscali e tributarie, a livello comunale, che si integrino con tutti gli altri interventi di sostegno economico pianificati sia a livello nazionale che regionale. Chiediamo che il Comune, quindi, adotti ulteriori misure forti e concrete di propria competenza a sostegno di dipendenti e partite Iva in un momento particolarmente difficile e delicato. Riteniamo che non basti semplicemente il differimento delle scadenze per versamenti fiscali e tributari. Chiediamo all’Amministrazione Comunale l’attivazione di agevolazioni “straordinarie” che andranno a beneficio dei settori menzionati. Tra queste, l’esenzione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per l’intero 2020, la concessione gratuita di aree pubbliche ancorché di maggiori superfici antistanti le attività commerciali di bar e ristorazione al fine di garantire la riapertura delle stesse in tempi brevi con la massima attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza tra i clienti e, più in generale, delle misure di prevenzione anti covid-19. Chiediamo, altresì, l’esenzione dal pagamento della Tari, perlomeno per il periodo di chiusura delle attività commerciali».