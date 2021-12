Giorno di festa, centinaia di persone in fila all’Auditorium per vaccinarsi

Sempre meno i no vax e i reticenti a seconda e terza dose. La paura del Covid e delle sue varianti sta convincendo anche i meno propensi a vaccinarsi e la fila di questa mattina all’auditorium di Isernia ne è la prova.

Decine e decine le persone che si sono messe in coda, approfittando della giornata festiva per farsi iniettare la loro dose di pfizer.

Tra i tanti abbiamo anche beccato una consigliera comunale di Isernia, Elvira Barone, una Grillina che, fino a ieri, aveva resistito alle sirene del vaccino e oggi ha capitolato.

Ma tanti in coda soprattutto per la terza dose, insomma delta e omicron fanno paura, qualche decesso ancora c’è, come quello di un’isernino 77enne l’altro giorno, ed è meglio premunirsi.

A coordinare il tutto ancora lui il medico di Capracotta abituato alle missioni umanitarie in Africa, Michele Notario, che, da quando è arrivato il Covid la sua nuova missione l’ha trovata a Isernia dove l’auditorium è diventato un punto di riferimento per efficienze e funzionalità.