Giorno del Ricordo, il Comune rende omaggio alle vittime delle Foibe

Domani, 10 febbraio, la cerimonia al Giardino del Ricordo

CAMPOBASSO. Domani, lunedì 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, l’amministrazione comunale di Campobasso renderà omaggio alle vittime delle Foibe con una cerimonia presso il Giardino del Ricordo Vittime delle Foibe (Parco dei Pini), alle ore 11. Interverranno all’incontro per la deposizione dei fiori alla memoria delle vittime e per un momento di riflessione sul tema della giornata, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, le classi IV e V elementari della Scuola Francesco D’Ovidio, plesso di via Berlinguer.

Istituito come solennità civile nazionale – con la legge 92 del 2004 – il 10 febbraio di ogni anno serve a conservare e rinnovare la “memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra”.