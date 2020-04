Giorni di emergenza, si è messo in moto il cuore grande di Campobasso

In questi giorni di grande emergenza si è messo in moto il cuore grande della nostra città.

Ognuno come può, sta donando qualcosa alle famiglie in difficoltà: pane, pasta, olio, frutta, carne, mozzarelle, caffè e tanto tanto altro, soprattutto affetto e vicinanza.

Cittadini, piccoli commercianti, media e grande distribuzione, aziende, tutti insieme, in silenzio, hanno messo in campo, in maniera spontanea, una vera e propria gara di solidarietà per alleviare le difficoltà dei concittadini più deboli.

Giá dai prossimi giorni saranno spendibili i buoni spesa del Comune intanto

Grazie Campobasso