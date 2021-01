“Giornate tematiche”, a Difesa Grande a lezione di Educazione Civica

Un Progetto. Tre Giornate importanti, tre incontri di interesse e spessore da svolgere in presenza, a scuola, ed in collegamento Meet con gli ospiti. E’ l’iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Difesa Grande nell’ambito delle “Giornate tematiche”. Si inizia oggi, 27 gennaio, con la Giornata della Memoria. Il progetto “Giornate Tematiche” a cura dalla Prof.ssa Carla Di Pardo sottoscritto dalla Dirigente Scolastico Luana Occhionero sempre attenta e sensibile ad argomenti di valido interesse per la comunità scolastica e la buone prassi per la crescita dei nostri allievi e in stretta collaborazione con tutti i Docenti della Scuola, Maestre comprese, è un progetto che rientra anche nelle tematiche dell’Ed. civica e vede la partecipazione di ospiti importanti come Fernanda Fernanda Pugliese, Scrittrice e Direttore editoriale della Rivista Kamastra per la salvaguardia delle minoranze linguistiche interviene nella Giornata della Memoria, ci parlerà del tema “I nomi della Shoah” raccontando Francesca Cappella, ricercatrice termolese e Docente alla Normale di Pisa,prematuramente scomparsa. L’ Assessore all’Istruzione Silvana Ciciola e l’ Assessore alla Cultura Michele Barile saranno presenti all’Evento in collegamento esterno. Maryanna Lo Preiato, Presidente del’Associazione Nazionale Curvy Pride, imprenditrice e scrittrice che ci racconterà della sua personale esperienza e degli atti di bullismo dei quali è stata vittima, argomenti trattati nel suo libro “La mia resilienza in un corpo morbido” insieme all’Avv. Vincenzo Musacchio giurista e Professore Universitario che affronterà lo stesso tema dalla parte della legalità, il Bullismo e le conseguenze legali e giuridiche di chi commette atti di bullismo. Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyber Bullismo. Emma Santoro, Professoressa di Lettere all’ITIS Boccardi di Termoli e Scrittrice, Interviene sul viaggio compiuto da Dante attraverso l’Inferno, nella “Divina Commedia” e Fernanda Pugliese che interviene sull’importanza dei dialetti e della nascita della lingua italiana, nel giorno del Dantedi’. “Dantedi’”. Associazione “Terra dei Padri” Giornata celebrativa Dantedi’ per il settecentenario di Dante Alighieri, ha indetto un Concorso a cui la Scuola parteciperà con gli elaborati degli alunni. “Ringrazio in particolare modo la Maestra Maria Concetta Colombo referente tecnico informatico – ha affermato la Di Pardo – per la sua massima disponibilità e professionalità e la Maestra Sonia De Marco referente Bullismo Cyber Bullismo e referente Ed. civica. Per ogni specifica Giornata, saranno attivati Laboratori in tutte le Materie. Gli Eventi sono hanno il Patrocinio del Comune di Termoli e dell’Assessorato alla Cultura”.