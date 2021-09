Giornate Europee del Patrimonio, il programma degli eventi in Molise

In occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 la Direzione regionale Musei Molise ha organizzato l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura di propria competenza. Nelle due giornate sono previste visite guidate ed eventi.

Sabato sera l’apertura straordinaria dei musei statali prevede l’ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

All’edizione delle GEP 2021, per rafforzare lo stretto legame con il territorio e l’identità culturale, partecipano anche molti luoghi della cultura non statali. Gli appuntamenti e gli orari degli istituti che aderiscono alle aperture sono consultabili sulla pagina web del MiC dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio: https://cultura.gov.it/evento/gep2021eventidiurni e https://cultura.gov.it/evento/gep2021aperturaserale.

Riportiamo di seguito il programma completo (CLICCA QUI PER CONSULTARLO) di tutte le iniziative organizzate dalla Direzione regionale Musei Molise e i relativi orari.