Giornate Europee del Patrimonio, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Campobasso

L’Archivio di Stato di Campobasso, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, effettua un’apertura straordinaria nel giorno 26 settembre p.v., dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Sarà presentata al pubblico la prima parte della collezione digitalizzata Mappe del fondo Atti demaniali e saranno illustrate le modalità di fruizione del patrimonio cartografico attraverso il portale Internet Culturale del Mibact.

La cartografia contenuta nel fondo è costituita da mappe redatte tra il 1806 e il 1959 (con documenti in copia del XVI secolo) e testimonia della ricognizione e della ripartizione dei demani seguite all’eversione della feudalità nel Regno di Napoli, attuata con provvedimenti legislativi adottati da Giuseppe Bonaparte tra il 1806 e il 1808. Le circa 1.051 mappe finora digitalizzate furono realizzate nel periodo 1783- 1939 a corredo degli atti istruttori per opera di regi agrimensori e periti, appositamente nominati per misurare e valutare i terreni. Tali rappresentazioni cartografiche sono fonti preziose per la ricostruzione dell’evoluzione paesaggistica del territorio.

Nel corso della mattinata si svolgerà, alle ore 10.00, un incontro dedicato al tema Fonti cartacee e digitali dell’Archivio di Stato di Campobasso per lo studio storico-paesaggistico del territorio molisano a cui, insieme al direttore dell’Archivio, Vincenzo Lombardi, prenderanno parte lo storico Gino Massullo e l’architetto Franco Valente.

Per la partecipazione, limitata ai posti disponibili, è richiesta la prenotazione, da inviare all’indirizzo peo: as-cb@beniculturali.it.

Riguardo alle misure di prevenzione COVI-19 è richiesto l’invio dell’autodichiarazione relativa alle proprie condizioni di salute, scaricabile dalla home page dell’Archivio di Stato di Campobasso (http://www.archiviodistatocampobasso.beniculturali.it/).