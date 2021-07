“Giornate di screening contro il Covid”, approvato l’Odg in consiglio comunale

“Abbiamo raggiunto e condiviso un fondamentale e mai da noi sottostimato obiettivo nell’ultimo consiglio comunale di Campobasso, lo scorso 26 luglio 2021: abbiamo, finalmente, impegnato l’amministratore comunale a promuovere mirate, periodiche, programmate giornate di screening sull’eventuale diffusione del Covid in città“. E’ quanto affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico e Sinistra per Campobasso, Bibiana Chierchia, Antonio Battista, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore. “È stato, infatti, condiviso e votato all’unanimità un ordine del giorno dei nostri due gruppi consiliari di Partito Democratico e Sinistra per Campobasso (prima firmataria la consigliera Bibiana Chierchia).

Sin dal drammatico avvio della situazione pandemica nel 2020 noi quattro consiglieri di centro/sinistra, tra le iniziative e le azioni politiche messe in campo con l’obiettivo della prevenzione e del contrasto alla diffusione della COVID 19, abbiamo reiteratamente proposto, in sede di Consiglio e di commissioni consiliari, di prenderci cura e responsabilità , come Città di Campobasso, in materia di screening, che, istituzionalmente e competentemente, è in capo alla ASREM, ma che doverosamente ed eticamente ci compete.

Abbiamo scritto tutti insieme, con un atteso, e replicabile, voto all’unanimità una pagina importante del capitolo salute, sanità, cura e prevenzione in questo capoluogo di una regione massacrata da troppo in questo, e in altri, ambiti”.