Giornate di Paleontologia, cinque reperti ‘chiamati’ a rappresentare il Molise

Arrivano tutti dal sito “La Pineta” di Isernia. E’ già possibile esprimere il proprio voto sia sui canali social sia sulla pagina web dedicata sul sito SPI

Nel corso della XXII edizione delle Giornate di Paleontologia (Paleodays), l’annuale incontro della Società Paleontologica Italiana (SPI) che quest’anno si è tenuto dall’8 al 10 giugno 2022 presso il Polo Universitario di Asti e la sede dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, ha preso il via l’iniziativa «Fossili Regionali».

Cinque i reperti del sito di Isernia La Pineta candidati a rappresentare il Molise

Nata dalla sinergia tra il gruppo dei giovani della società “Palaeontologist in Progress” e il Consiglio SPI, e preparata con l’aiuto di numerosi paleontologi italiani, l’iniziativa si propone di favorire la divulgazione e la conoscenza delle ricchezze del patrimonio paleontologico del nostro Paese attraverso la selezione di un fossile simbolo per ogni regione italiana. E questo grazie al voto di chiunque sia interessato alle ricchezze preistoriche d’Italia.

Tra mammut, impronte di dinosauro, foglie e conchiglie fossili, paleontologi esperti riuniti in comitati ad hoc hanno selezionato un massimo di cinque fossili rappresentativi della propria regione, per ciascuno dei quali è poi stata preparata una scheda informativa. Per scoprire i fossili candidati e votarli basterà collegarsi al sito della SPI (www.paleoitalia.it) o rimanere sintonizzati sui canali social della Società (Instagram: @spi_paleo; @paip_spi; facebook: Società Paleontologica Italiana).

E’ già possibile esprimere il proprio voto sia sui canali social sia sulla pagina web dedicata nel sito SPI (https://www.paleoitalia.it/), oppure su https://www.paleoitalia.it/ dove si possono scaricare il file con i fossili candidati e accedere alla scheda (https://www.paleoitalia.it/) di voto delle singole regioni.

Per il Molise i 5 fossili provengono dall’insediamento paleolitico di La Pineta di Isernia. Le votazioni resteranno aperte fino al 30 aprile 2023. I fossili vincitori verranno annunciati in corrispondenza delle Giornate di Paleontologia 2023.