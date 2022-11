Giornata Unità Nazionale e Forze Armate: deposta corona al Monumento ai Caduti

Come ricorrenza vuole, il 4 novembre, in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, il Sindaco Francesco Roberti ha deposto una corona di alloro dinanzi al Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre di Piazza Vittorio Veneto. La cerimonia è stata accompagnata dalle note del “Silenzio Militare Italiano” intonate dalla tromba di Giuseppe Mastromatteo. In Piazza Vittorio Veneto erano presenti, oltre al primo cittadino e all’assessore Michele Barile, i rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

“Anche oggi – ha detto il Sindaco Francesco Roberti – questa ricorrenza ci stringe intorno ai nostri sentimenti e soprattutto rinnova il nostro valore di patrioti italiani. Oggi non solo è la Festa delle Forze Armate e di chi ha dato la vita per garantire i diritti, la libertà, la sicurezza di questa nostra Patria, ma è anche la festa di tutte le Forze Armate che continuano con abnegazione ad esercitare il proprio dovere per garantire la sicurezza a tutti noi cittadini. I fatti dell’Ucraina quest’anno ci porteranno ad ipotizzare che cosa sarà il Natale con la guerra. Le Forze Armate servono anche per la pace e questo per noi deve essere un segnale da trasmettere alle future generazioni per far capire che la pace implica la libertà, due valori indissolubili per un Paese civile”.