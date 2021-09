“Giornata regionale dello sport”, successo per gli atleti della Tifernus Dragon Campomarino

Sabato 25 settembre a Isernia, si è svolta la “Giornata regionale dello sport” organizzata dalla presidenza del consiglio regionale Molise.Sono stati premiati gli atleti molisani che hanno riportato i migliori risultati sportivi negli anni 2019-2020. Presenti alla premiazione per quanto riguarda la disciplina del wushu-kung fu in rappresentanza della d.s.a. FIWuK c’erano l’atleta Denise Coda della Tifernus Dragon Campomarino, 1 classificata alla Coppa Italia 2019 nella specialità del sanda (contatto pieno) donne e l’atleta Lorenzo Di Candia, sempre della Tifernus Dragon Campomarino, 1 classificato alla Coppa Italia 2019 nella specialità del qingda. Grande soddisfazione per il tecnico Costantino Di Labbio, maestro dei due ragazzi, che tiene a sottolineare l’importanza dei risultati agonistici ottenuti all’interno dell’unica federazione di kung-fu riconosciuta dal C.O.N.I. la quale si occupa dell’attività sportiva tramite uno sviluppo verticale, partendo dalle attività di base per arrivare poi all’alto livello. Ad accompagnare i ragazzi all’evento non poteva mancare il dott.Bruno Fraraccio, delegato regionale Fiwuk e membro della giunta Coni Molise.