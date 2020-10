Giornata primaverile sul Molise ma da lunedì arrivano il freddo e la neve

Questo fine settimana di autunno regala ancora tanto sole e giornate calde. A Termoli sono diverse le persone che hanno deciso di scendere in spiaggia o passeggiare sul lungomare per godersi gli ultimi momenti di bel tempo. Dietro l’angolo, infatti, è previsto un forte peggioramento del meteo con l’alta pressione che abbandonerà la nostra regione tra domenica e lunedì. Le temperature primaverili avranno quindi un significativo tracollo termico e non è da escludere la possibilità di fiocchi di neve previsti tra martedì e mercoledì oltre i 1800-1900 sull’Appennino abruzzese e molisano.

Le immagini Indietro 1 di 4 Avanti