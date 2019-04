Giornata Nerazzurra, Isernia ospita Nicola Berti

REDAZIONE

Nicola Berti, giocatore e capitano dell’Inter degli anni ’80 e ‘90 e della Nazionale Italiana sarà protagonista della “Giornata Nerazzurra” che si svolgerà sabato prossimo, 4 maggio, presso lo stadio Lancellotta di Isernia. I dettagli dell’iniziativa in una conferenza stampa prevista domattina, alle ore 11, nella Sala Raucci del Comune di Isernia. L’evento sportivo è stato organizzato dal Centro coordinamento Inter club (FC Internazionale, Milano), in collaborazione con l’Inter club di Acquaviva di Isernia. All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore del Comune di Isernia Antonella Matticoli e gli organizzatori Giancarlo Rossi, presidente dell’Inter Club Acquaviva di Isernia, Giovanni Manzo, Fabio Di Rienzo e Antonio Di Franco. Questo il programma della Giornata Nerazzurra Dalle ore 14.00: allenamento e partitelle a tema per tutti i ragazzi under 14 iscritti agli Inter Club del Molise e di alcune scuole calcio della città sotto la guida degli istruttori delle giovanili del Fc Internazionale Milano; area giochi con gonfiabili e attrazioni dell’Inter Village a disposizione di tutti coloro che si recheranno presso lo stadio Lancellotta; meet and greet con Nicola Berti, uomo immagine del Centro Coordinamento Inter Club, che si intratterrà con tutti i presenti e firmerà autografi e foto. Alle ore 20.30: visione su maxischermo dell’incontro Udinese-Inter.