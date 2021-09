“Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita” (VIDEO)

Il 17 settembre 2021 sarà celebrata la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, il cui segno distintivo è l’illuminazione in colore arancione di punti di riferimento e prevede iniziative di sensibilizzazione aderendo alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In tale ottica il 17/09/2021 verranno illuminati in colore arancione i Consultori aziendali e la facciata dello storico edificio attuale sede centrale dell’Azienda a Campobasso, simbolo della sua storia e della sua identità. Il tema scelto per l’edizione 2021 è “Cure materne e neonatali sicure”, e lo slogan proposto “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”. In tale ambito Regione Molise ed ASREM pongono l’accento sul tema della sicurezza del vaccino per madri e neonati volto alla protezione di entrambi dai rischi della malattia da Covid-19. Per sottolineare l’importanza dell’evento è stato predisposto materiale divulgativo con il coinvolgimento attivo delle utenti come testimonial della campagna di comunicazione e sensibilizzazione.