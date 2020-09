“Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, il video dell’Asrem

Il 17 settembre si celebra la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, promossa dal Ministero della Salute, dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS) aderendo alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La data, il 17 settembre di ogni anno, coincide con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), promossa a livello internazionale dall’OMS e che prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione. L’Asrem, proprio in occasione della giornata nazionale ha realizzato un video che ripercorre tutte le fasi che hanno contraddistinto l’emergenza Covid.