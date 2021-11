«Oggi (domenica 21 novembre) festeggiamo la giornata nazionale dell’Albero (IN BASSO LA GALLERIA FOTOGRAFICA), dedicata alle future generazioni. Giornata che deve contribuire ad una maggiore sensibilizzazione al rispetto delle tematiche ambientali».

Così il Colonnello Luca Brugnola, del comando gruppo carabinieri forestale di Campobasso, a margine della manifestazione che si è svolta presso la caserma Frate.

Il 21 Novembre in tutta Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per tutelare la natura e la ricchezza botanica italiane.

Gli alberi sono indispensabili, infatti, per le loro capacità: consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità.

Come festeggiare questa giornata così importante per lo sviluppo sostenibile e per la tutela dell’ambiente? Sono numerose le iniziative in tutta Italia.

Questa manifestazione collegata anche alla manifestazione un albero per il futuro.

Piante che contribuiranno a costituire un bosco diffuso sul territorio nazionale.

Più di 6mila pianti che contribuiranno a ridurre effetto serra sul territorio nazionale.