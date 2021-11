«Oggi (domenica 21 novembre) festeggiamo la giornata nazionale dell’Albero (IN BASSO LA GALLERIA FOTOGRAFICA), dedicata alle future generazioni. Giornata che deve contribuire ad una maggiore sensibilizzazione al rispetto delle tematiche ambientali».

Così il Colonnello Luca Brugnola, del comando gruppo carabinieri forestale di Campobasso, a margine della manifestazione che si è svolta presso la caserma Frate.

I Carabinieri Forestali di Campobasso hanno quindi voluto valorizzare questa giornata invitando una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “L. Montini” a partecipare concretamente alla messa a dimora di alcuni giovani alberi a simboleggiare l’impegno per l’affermazione del progresso civile, sociale, ecologico ed economico delle generazioni future che già si confrontano con emergenze ambientali su scala globale.

Gli alberi messi a dimora sono stati geolocalizzati dagli alunni dell’Istituto “L. Montini” e costituiranno quindi parte integrante di un bosco diffuso realizzato nell’ambito di un progetto nazionale triennale di educazione ambientale denominato “Un albero per il futuro” rivolto alle scuole e realizzato dal Ministero della Transizione Ecologica e dal C.U.F.A.A. dell’Arma dei Carabinieri, allo scopo di avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali.

La Giornata Nazionale degli Alberi è stata istituita per tutelare la natura e la ricchezza botanica italiane.

Gli alberi sono indispensabili, infatti, per le loro capacità: consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità.

Come festeggiare questa giornata così importante per lo sviluppo sostenibile e per la tutela dell’ambiente? Sono numerose le iniziative in tutta Italia.

Questa manifestazione collegata anche alla manifestazione un albero per il futuro.

Piante che contribuiranno a costituire un bosco diffuso sul territorio nazionale.

Più di 6mila pianti che contribuiranno a ridurre effetto serra sul territorio nazionale.