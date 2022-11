Giornata nazionale degli alberi, nuove essenze nella Villa di Isernia

Appuntamento sabato prossimo, 21 novembre, alle 12 con la messa a dimora una serie di alberi di specie diverse organizzata dall’assessorato comunale ai parchi e al verde urbano, in collaborazione con il servizio Ambiente

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si celebrerà il prossimo 21 novembre, l'Assessorato comunale ai parchi e al verde urbano, in collaborazione con il Servizio ambiente, ha predisposto la piantumazione di nuove essenze arboree nella Villa di Isernia.

A partire dalle ore 12:00, sarà messa a dimora una serie di alberi di specie diverse, al fine di implementare la dotazione arborea dell’area verde esistente.

La manifestazione è aperta a tutti i cittadini che desiderano prenderne parte attiva, in quanto vuole rappresentare un momento di aggregazione, di sensibilizzazione ambientale e di cittadinanza attiva.

Gli alberi piantumati saranno il “nuovo ossigeno” per le future generazioni e contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente che ci circonda. La forestazione urbana è, appunto, indicata nei progetti delle Nazioni Unite come una delle opere di mitigazione ambientale necessarie per combattere i cambiamenti climatici.

