Giornata Mondiale per la Lotta al Diabete, l’incontro dei Lions al Romita

Domani 16 novembre 2019 , alle ore 11.30 presso il Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso, si svolgerà un incontro organizzato dal Lions Club di Campobasso nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale per

la Lotta al Diabete. Il Lions Club di Campobasso, ha programmato con il Dr. Antimo Aiello, Coordinatore per la Regione Molise per la GMD e Diabete Italia, un’attività di “Lotta al Diabete” che si protrarrà durante l’intero anno e il primo incontro consisterà nella informazione e sensibilizzazione al Diabete, dedicato agli studenti a cui parteciperanno il Consigliere Nazionale FAND (Associazione Nazionale Diabetici) per Abruzzo e Molise, Lorenzo Greco e il Dottor Marco Callegaro, dietista. I relatori informeranno i nostri giovani sui modi in cui possono auto controllarsi attraverso piccoli accorgimenti, ascolteranno e risponderanno alle loro domande, daranno indicazioni, forniranno recapiti e suggerimenti utili per qualsiasi loro esigenza. Successivamente a questo incontro il Dr. Antimo Aiello ed il Lions Club Campobasso porranno in essere un attività di screening e controllo presso le Associazioni sportive e presso le Scuole. Anche questa iniziativa assume un’importanza fondamentale in questo periodo storico, sia perché è rivolto alle giovani generazioni, sia perché soddisfa l’esigenza sanitaria e sociale di svolgere un’importante attività di prevenzione al fine di ridurre la mortalità della popolazione e promuoverne il benessere. Il Lions Club di Campobasso, come ha avuto più volte modo di ribadire il suo Presidente, ha voluto continuare il proprio impegno per questa importante causa, già sposata negli scorsi anni, implementando ulteriormente la propria attività rivolta ai giovani.