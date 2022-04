Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo: la Scuola Primaria di Castellone di Bojano si tinge di blu

di Marika Galletta

Il 2 Aprile, si celebra in tutto il mondo la “Giornata per la consapevolezza sull’Autismo”, WAAD – World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Soprattutto in questo periodo di estrema incertezza globale, la scuola deve “accendere” sulla giornata del 2 Aprile una luce speciale, per essere più vicini alle famiglie e attraverso un lavoro di consapevolezza e di riflessione, accrescere nei bambini, ragazzi e adulti, la conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell’inclusione scolastica e sociale.

Non si è fatta trovare impreparata la Scuola Primaria di Castellone, appartenente all’Istituto Comprensivo “Amatuzio-Pallotta” di Bojano che ha progettato attività di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo. Calendarizzato nelle due ultime settimane un percorso attivo di sensibilizzazione attraverso attività di disegno, poesie, video e cortometraggi. I Docenti hanno lavorato sinergicamente con tutte le classi della Scuola Primaria sita in località Castellone di Bojano. Insieme agli alunni autistici presenti nell’Istituto, hanno rimarcato il diritto alla scuola inclusiva in cui tutti, ciascuno con le proprie potenzialità, rappresenti una risorsa, un valore aggiunto per l’altro.

La finalità è quella di sostenere l’inclusione e la coesione tra i banchi di scuola, favorendo l’indispensabilità di una comunità scolastica alla pari, ben capace di abbracciare le differenze tra gli studenti, tutto l’anno e non sono il 2 Aprile. Attenzionando parimenti le reti formali ed informali comunitarie, affinché nessuno dimentichi che il diritto all’autodeterminazione, all’indipendenza, all’autonomia, nonché all’istruzione e al lavoro non esula nessuno.

L’Istituto scolastico, muove dalla certezza di dover far leva sulla peer education per concretizzare il concetto di inclusione che superi l’etichetta del diverso, della marginalizzazione, della pratica dei percorsi differenziati ed “ad hoc”. Promuovendo una politica sociale delle pari opportunità, capace di lavorare sulle “diverse abilità” da sviluppare e potenziare in un contesto di uguaglianza al fine di prevenire le discriminazioni ed il conseguente disagio discriminatorio, affinché anche le famiglie non si sentano sole ed inermi.

I colori protagonisti nel laboratorio di disegno sono stati prioritariamente il blu ed il giallo. In quanto tinta enigmatica, il blu, ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”. E, in effetti, sono questi i due luoghi dove converge il mondo dell’autismo, la possibilità, nel presente, di vivere un’esistenza libera e allo stesso tempo protetta e la sicurezza del futuro. L’accostamento del giallo al blu, è un richiamo alla guerra in Ucraina. Un binomio di colori legato dalla prioritaria necessità di eliminare le ingiustizie e tutelare i diritti umani universali. Da una parte il superamento dei confini della disabilità con l’abbattimento delle barriere architettoniche, lo strumento ad hoc generatore di disuguaglianze. Dall’altra, l’impellenza della messa in disparte del muro dell’odio, della violenza e della repressione brutalmente innalzato dal conflitto armato che ha osteggiato adulti e bambini.

Sui disegni dei bambini della Scuola Primaria di Castellone, farfalle blu e gialle come monito alla libertà, affinché tutti possano alleggiare in uno spazio infinito senza limiti e confini. E’stato realizzato un video di raccolta contenente tutte le attività svolte dai bambini, consultabile sul sito web della scuola: www.istitutocomprensivobojano.edu.it