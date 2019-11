Giornata mondiale dell’Infanzia, gli studenti Vigili del Fuoco per un giorno

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’Unicef per il 30esimo anniversario della Convenzione sui diritti

CAMPOBASSO. Informare i bambini sui comportamenti da tenere per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in caso di necessità. I Vigili del Fuoco di Campobasso, nell’ambito della manifestazione “Kids Take over”, sono stati “sostituiti” nelle loro funzioni da una scolaresca del Convitto “Mario Pagano” dalle 15 alle 17 del pomeriggio di oggi, 20 novembre per sostenere idealmente i milioni di coetanei che non possono andare a scuola e i cui diritti non sono pienamente rispettati.

Lo scorso 6 giugno, infatti, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Unicef e i Vigili del Fuoco in vista del 30esimo anniversario della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che cade, appunto, oggi. Per i bambini, quindi, si è trattato di avere un ruolo attivo a fianco di chi si occupa quotidianamente di tutelare la nostra sicurezza e un’occasione importante di crescita individuale e di consapevolezza del valore di vivere in uno Stato che riconosce e tutela i diritti di ogni suo cittadino sottolineata dalle luci blu con le quali tutti i comandi dei Vigili del Fuoco illumineranno le proprie sedi dall’imbrunire.