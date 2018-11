Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, confronto sui Tutori Volontari

Il 20 novembre ricorre in tutto il mondo “La Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

Anche il Molise celebra l’importante data e il suo significato. Il Garante regionale dei Diritti della Persona organizza un pomeriggio di approfondimento che, non solo fungerà da cassa di risonanza dell’evento internazionale nel nostro territorio, ma consentirà agli addetti ai lavori di confrontarsi sulle novità e sull’attualità della questione minori.

In particolare si discuterà delle competenze dei Tutori Volontari e dei Centri di accoglienza minori a un anno dall’entrata in vigore della Legge 47/17, quella recante ‘Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati’.

Con la Garante regionale in materia, Leontina Lanciano, e con gli altri esponenti della Regione Molise, come da programma in locandina, interverranno altri rappresentanti delle istituzioni ed esperti. Tra gli altri, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, Claudio Di Ruzza, il Direttore del Dipartimento Giuridico dell’Unimol, Michele Della Morte e la Responsabile di Centri Sprar Minori in regione, Rosa Marcogliese. Infine la parola ai Tutori Volontari: Alberto Aufiero ed Emanuela Galasso che riporteranno le esperienze loro e quelle dei Minori stranieri non accompagnati.