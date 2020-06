Giornata mondiale dell’Ambiente: Smaltimenti Sud presenta la rivista scientifica iNrg Green “Più Verde… Più Vita”

La Smaltimenti Sud in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente prevista per oggi, 5 Giugno, presentare al pubblico la seconda rivista scientifica sulla tutela ambientale: iNrg Green “Più Verde… Più Vita” (clicca QUI per leggere la rivista). «Il progetto, promosso dalla scrivente Azienda all’interno della Scuola Secondaria di Secondo grado, Istituto “Majorana – Fascitelli”, si è articolato lungo tutto l’anno scolastico, ed ha visto la sua realizzazione tangibile con la presentazione di una rivista scientifica con temi inerenti alla tutela ambientale. Questi i titoli degli articoli presentati dagli studenti e raccolti nella rivista: Il malessere della Terra è causato dall’uomo; La Guerra di logoramento, Un ecosistema in pericolo; L’inquinamento continua a crescere; Educazione alla tutela ambientale; Diffusione di nuove fonti di energia; la storia degli accordi internazionali sul clima; Da Ferdinando II all’avvento delle 3 R; Come si riciclano i Raee; L’ Economia circolare; Studenti e problematiche ambientali. Durante tutto l’anno scolastico sono state svolte lezioni di approfondimento sulle diverse tematiche ambientali allo scopo di far avvicinare i ragazzi sempre di più al mondo che appartiene al loro futuro, e gli stessi hanno sempre dimostrato una grande sensibilità, un serio impegno ed una notevole maturità nell’affrontare le problematiche discusse. Prezioso è stato il supporto della Dirigente Scolastica, Prof. Carmelina Di Nezza che ha sempre creduto fortemente in questo progetto dando un contributo di avvaloramento. Purtroppo a causa delle restrizioni imposte dal COVID – 19, la rivista non potrà essere presentata al pubblico come da programma. Al fine di non vanificare il lavoro svolto con impegno e dedizione dai ragazzi e dai Docenti, in linea con le attuali scelte didattiche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche, Il Dirigente Scolastico, con la Smaltimenti Sud srl, ha ritenuto dover presentare al pubblico l’iniziativa avvalendosi delle stesse risorse informatiche, presentando quindi la rivista sia sui social che sul sito della scuola: www.isismajoranafascitelli.edu.it. Anche la Smaltimenti Sud pubblicherà la rivista sul proprio sito : www.smaltimentisud.com».