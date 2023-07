Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, incontro a Termoli

Conto alla rovescia per la Giornata mondiale della Gioventù che nei prossimi giorni richiamerà a Lisbona giovani da ogni continente per vivere un’esperienza indimenticabile insieme a Papa Francesco.

Lunedì 24 luglio 2023, alle 20, nel santuario della Madonna delle Grazie di Termoli, è in programma l’ultimo incontro in preparazione all’evento.

Con entusiasmo la diocesi di Termoli-Larino ha infatti risposto “presente” all’invito rivolto dal Santo Padre e in sessanta, tra ragazzi e accompagnatori, prenderanno parte alla Gmg. Insieme a loro, in Portogallo, ci sarà il vescovo, Gianfranco De Luca, che lunedì compirà il gesto simbolico “dell’invio” rivolto a tutti come primo momento di condivisione consegnando il “mandato missionario”.

Nell’occasione sarà presentato il programma speciale e itinerante del viaggio del gruppo diocesano (28 luglio – 9 agosto 2023) che, prima di arrivare a Lisbona, toccherà diversi luoghi di incontro e spiritualità in Italia, Francia e Spagna (Torino – Serming Arsenale della Pace, Lourdes – Casa dei giovani, Santiago De Compostela, Lisbona (GMG), Roncisvalle, Vallecrosia – San Giovanni Bosco. L’iniziativa è condivisa con la Pastorale Giovanile della diocesi.