Giornata Mondiale della Croce Rossa, anche il Comune di Termoli aderisce all’iniziativa dell’Anci

In ocassione dell’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa in quanto anniversario della nasciata del suo fondatore Henri Dunant, anche il Comune di Termoli ha aderito all’iniziativa dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che ha chiesto agli enti di esporre sulle balconate dei municipi il vessillo dell’associazione di volontariato. In un contesto come quello che stiamo vivendo, la Croce Rossa con il suo impegno contribuisce sensibilmente a contrastare l’emergenza sanitaria che si è venuta a creare grazie all’opera giornaliera svolta dai suoi volontari. La bandiera, così come richiesto dall’ANCI, resterà esposta fino al 9 maggio, mentre nella serata dell’8 maggio la casa comunale si colorerà di rosso per fornire un ulteriore contributo di sostegno alla Croce Rossa che in qualche modo rappresenta un emblema del soccorso mondiale.