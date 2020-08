Giornata mondiale del Rifugiato, le immagini da Santa Croce di Magliano (GALLERIA FOTO)

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2020, il SIPROIMI “Casa d’Amico” di Santa Croce di Magliano ha presentato un breve video realizzato grazie all’aiuto ed all’impegno dei beneficiari del progetto i quali, durante il periodo di lockdown, si sono cimentati in diverse attività; realizzazione di acconciature, la preparazione di piatti tipici, il confezionamento di abiti ed anche la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione (in allegato alcune immagini).

Giornata mondiale del Rifugiato, le immagini da Santa Croce di Magliano